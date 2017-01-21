«Дни Русского географического общества» стартуют в Казани сегодня. Серия мероприятий, направленных на популяризацию географии среди школьников, пройдет в лицее №177.



В течение дня для учеников 8-х классов проведут викторину и географический диктант. Параллельно с этим члены подводного научно-исследовательского отряда организуют серию мастер-классов и расскажут об экспедиционной деятельности. «Дни Русского географического общества» начнутся с открытия фотовыставки, посвященной экспедициям Русского географического общества. Выставка продлится неделю, в течение которой в лицей будут также приглашены школьники из других учебных учреждений, сообщает пресс-служба РГО.