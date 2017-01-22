На официальном сайте Минстроя РФ опубликован приказ, в котором установлена средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья на первый квартал 2017 года для каждого региона России.



В Татарстане это 35 тыс. 79 рублей за квадратный метр, что на 140 рублей больше, чем в последнем квартале прошлого года, сообщает «Татар-информ».

По данному показателю Татарстан занимает четвертое место в Приволжском федеральном округе. В первой тройке находятся Нижегородская область (41 тыс. 412 рублей за кв. м), Пермский край (36 тыс. 155 рублей) и Республика Башкортостан (35 тыс. 916 рублей).

Самый дорогой квадратный метр жилья в России был определен для Москвы - 90 тыс. 400 рублей. На втором месте расположился Санкт-Петербург - 60 тыс. 289 рублей, третье место осталось за Ненецким автономным округом - 54 тыс. 992 рубля. Самым дешевым оказалось жилье в Калмыкии - 25 тыс. 200 рублей за квадратный метр.

Также в приказе был утвержден норматив стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения в России на первую половину 2017 года. Он составил 37 тыс. 208 рублей. Таким образом, этот норматив остался неизменным с июня прошлого года.

Средняя стоимость квадратного метра жилья используется органами исполнительной власти федерального и регионального масштаба для расчета субсидий и других социальных выплат для граждан, которым данные выплаты предоставляются на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета.

Норматив стоимости квадратного метра жилья - это показатель, характеризующий изменение средней стоимости жилья по стране. Минтруд РФ утверждает этот норматив каждые 6 месяцев.