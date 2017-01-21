Татарстан получит 156 млн рублей на развитие сельских территорий. В общей сложности на эту государственную программу в 2017 году Кабинет министров России направил порядка 6,8 млрд рублей.



Выделенные субсидии будут распределены среди российских регионов и направлены на реализацию мероприятий по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года». Это следует из документа, опубликованного на портале правительства РФ.

Как сообщается в документе, 3,5 млрд рублей из общей суммы будут направлены на строительство жилья для молодых семей и специалистов. Свыше 3,25 млрд рублей пойдет на возведение и обустройство инженерных и социальных объектов, более 980 млн - на водоснабжение, 823 млн - на газификацию. Также планируется увеличить количество общеобразовательных, медицинских учреждений и спортивных комплексов. Еще 76,5 млн рублей предусмотрены для грантовой поддержки местных инициатив жителей сельской местности, сообщает ИА «Татар-информ».