Совещание по вопросам завершения строительства проблемных объектов жилья в Казани и Набережных Челнах провел 21 января Президент Татарстана Рустам Минниханов. Совещание прошло в Доме Правительства РТ, на него также были приглашены представители инициативных групп дольщиков незавершенных объектов жилищного строительства.

В совещании принял участие первый заместитель премьер-министра Республики Татарстан Алексей Песошин, который курирует вопросы завершения строительства проблемных объектов.

С краткими докладами о ситуации по объектам выступили глава муниципального образования города Набережные Челны Наиль Магдеев, глава муниципального образования города Казани Ильсур Метшин.

Как сообщил Наиль Магдеев, в 2015 году в Набережных Челнах было зарегистрировано 939 человек, пострадавших от недобросовестных застройщиков. За последние два года были решены вопросы застройки и сдачи жилых домов для 583 человек. Сумма вложенных средств составила 220 млн рублей.

На сегодня остается нерешенным вопрос по 356 дольщикам в Набережных Челнах. По словам Наиля Магдеева, в решении сложившейся ситуации необходима поддержка правительства РТ.

Отвечая на вопрос Рустама Минниханова о том, проблемы какого количества дольщиков планируется решить в течение 2017 года, Наиль Магдеев сообщил, что все будет зависеть от конкурсных управляющих, но хотелось бы, чтобы все оставшиеся дольщики въехали в достроенное жилье.

Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в 2016 году было завершено строительство пяти проблемных жилых домов. Это жилой дом №2 ЖК «Симфония», жилой дом по ул. Б.Урманче, 6 (секции 2, 3), дом по ул. Г.Баруди, 4, жилой дом по Бехтерева, 3, а также одна секция дома №1 в ЖК МЧС. В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию проблемный дом по ул. Четаева/Адоратского и жилой дом по ул. Четаева.

Подробнее Ильсур Метшин доложил о ситуации с объектами незавершенного жилищного строительства компаний «Свей» и «Маг-строй» в Казани (многоэтажные дома по ул. Амирхана, Четаева, Достоевского, академика Губкина, Павлюхина, Фучика, Ноксинскому спуску и др.).

Ильсур Метшин обратился к Президенту Татарстана с просьбой оказать содействие в следующем вопросе: чтобы подводка инженерных коммуникаций к проблемным домам была включена в инвестиционные программы сетевых компаний.

Такую же просьбу высказали в ходе совещания и представители дольщиков.

Далее дольщики смогли напрямую задать все интересующие их вопросы Рустаму Минниханову, Алексею Песошину, другим участникам совещания. В основном это были вопросы относительно предполагаемых сроков сдачи домов, вариантов изыскания денежных средств для продолжения строительства, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Отвечая на вопросы, Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что руководство республики понимает, в какой ситуации оказались обманутые дольщики. «К сожалению, решить все эти вопросы быстро не получается, - сказал он. - Мы изыскиваем все способы и активы, вовлекаем их в процесс строительства».

Обращаясь к дольщикам, Рустам Минниханов сказал: «Не думайте, что мы, чиновники, бесчеловечные. Мне лично очень неприятно, что вы оказались в такой сложной жизненной ситуации. По всем домам действительно идет очень большая работа, я еженедельно получаю информацию. Давайте будем двигаться вперед, использовать любую возможность, чтобы оказать поддержку. Особенно серьезная ситуация сложилась в Казани. Что касается Набережных Челнов, то, я думаю, в текущем 2017 году мы сможем там поставить точку».