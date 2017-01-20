В Министерство экологии РТ поступило сообщение о свалке на ул. К. Маркса. Экологи выясняют причины появления скопившегося мусора.

Свалка была обнаружена во дворе жилого дома по ул. К. Маркса. Жители дома сообщили, что мусор не вывозится с осени 2016 года. Причина такого явления – отказ управляющей компании от оказания услуг. Свалка занимает 52 кв.м., сообщает пресс-служба Минэкологии РТ. Предполагается, что мусор бросают не только местные жители, но и организации. По факту несанкционированного размещения отходов проводится административное расследование.

Напомним, что жители Татарстана могут сообщать о нарушениях природоохранного законодательства в республиканскую общественную экологическую приемную с помощью Telegram и WhatsApp. Сообщения принимаются круглосуточно по номеру +79872169779.