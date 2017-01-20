Об этом Сергей Миронов сообщил Ильсуру Метшину на совещании по итогам работы в 2016 году.

Миронов также сообщил, что в 2016 году на средства спонсоров было закуплено более 250 световых инсталляций. Они были размещены на трех улицах районов – Декабристов, Вахитова, Ибрагимова, мостовых переходах и центральных аллеях в парке Урицкого. На данный момент они выключены.

Что касается световых иллюминаций на домах, то в 2017 году планируется подготовить 39 домов, на которых они будут работать. Световые иллюминации планируется включать в праздничные дни и мероприятия.