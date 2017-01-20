На лекции присутствовали Рустам Минниханов, Фарид Мухаметшин, Ильдар Халиков, а также представители Аппарата Президента РТ, Кабинета Министров РТ.

Сергей Кравченко выступил с лекцией в Доме Правительства Татарстана, сообщает пресс-служба Президента РТ. Он рассказал об эффективном управлении инновациями в компании Boeing.



Президент РТ Рустам Минниханов отметил, что на сегодняшний день республика имеет возможность приглашать топ-менеджеров крупнейших мировых компаний с целью обмена опытом и внедрения инноваций в Татарстане.