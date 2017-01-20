Это уже вторая игра этих команд в рамках главного турнира Европы. В первом матче сильнее были казанцы – 81:73.

Сегодня казанский УНИКС примет на своем паркете финалистов прошлой Евролиги - «Фенербахче». Дела у казанцев на этом турнире складываются не лучшим образом. На данный момент УНИКС находится на 12/16 позиции и не попадает в зону плей-офф. На счету нашей команды 7 побед и 11 поражений. Что же касается «Фенербахче», то тут дела обстоят иначе.



Команда идет на 5 строчке. На счету турецкого клуба 11 побед и 7 поражений. Однако в первом круге турнира подопечные Евгения Пашутина сумели обыграть грозного соперника. Как выйдет на этот раз – узнаем уже сегодня. Начало встречи в 19:00, «Баскет-холл».