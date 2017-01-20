В последующие годы принтеры будут установлены во всех пунктах сдачи ЕГЭ в Татарстане.

Министерство образования и науки РТ выиграло грант на оснащение всех пунктов проведения экзаменов (ППЭ) принтерами и сканерами для распечатки и сканирования контрольно-измерительных материалов, сообщил сегодня на брифинге заместитель министра образования и науки РТ Ильдар Мухаметов

В текущем году оборудование будет установлено в 12 ППЭ. Поставщик оборудования будет определен конкурсной процедурой. Компании, которые будут участвовать в конкурсных процедурах пройдут проверки, предусмотренные ФЗ №44, пояснила руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования минобра РТ Гульнара Габдрахманова.