Предприятием погашена задолженность по заработной плате на общую сумму 1490 тыс.рублей перед 95 сотрудниками. Работа с предприятиями-должниками, нарушающими трудовое законодательство в части своевременной и полной оплаты труда сотрудников, будет продолжена, отмечают в пресс-службе министерства труда, занятости и соцзащиты РТ.