Сельхозпредприятие Кайбицкого района погасило долг по заработной плате

Республиканской межведомственной комиссией по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников в ходе проверки соблюдения требований трудового законодательства выявлена задолженность по заработной плате перед работниками общества с ограниченной ответственностью «Ак Барс Кайбицы» филиал № 2 Кайбицкого района РТ, осуществляющее свою деятельность в отрасли сельского хозяйства.

Предприятием погашена задолженность по заработной плате на общую сумму 1490 тыс.рублей перед 95 сотрудниками. Работа с предприятиями-должниками, нарушающими трудовое законодательство в части своевременной и полной оплаты труда сотрудников, будет продолжена, отмечают в пресс-службе министерства труда, занятости и соцзащиты РТ.

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