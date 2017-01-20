Лидер группировки был приговорен к 12 годам колонии строгого режима.

Верховный суд РТ вынес приговор семерым участникам ОПГ «Телестудия», сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, группировка действовала в Казани с 1980 по 2015 года. С 2007 по 2010 года участники ОПГ вымогали деньги у таксистов. С 2012 по 2015 года «Телестудия» вымогала деньги у предпринимателя на Московском рынке. Также участники «Телестудии» вымогали деньги у лиц, занимавшихся междугородними перевозками. Суд приговорил Савельева к 12 годам, Сорокина к 11 годам, Сергеева к 9 годам и 6 месяцам, Галявиева к 7 годам и 1 месяцу, Шайдуллова к 7 годам и 6 месяцам, Гойджаева к 7 годам и Шангараева также к 7 годам. Все участники будут отбывать наказание в колонии строгого режима.