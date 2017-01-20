Мужчина создал аварийную ситуацию на дороге.

Сотрудники наказали водителя за «опасное вождение», сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани. Инцидент произошел 19 января на ул. Восстания. Водитель иномарки перестроился в правую полосу дороги, по которой двигался «НЕФАЗ». В момент перестроения водитель «БМВ» притормозил, чем спровоцировал аварийную ситуацию, после чего скрылся. Личность нарушителя была установлена.

В отношении водителя были составлены административные материалы по статьям «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги» и «Движение по полосе для маршрутных транспортных средств и остановку на ней».