21 января в Москве стартовал открытый зимний чемпионат Москвы по футболу среди ведущих футбольных школ Москвы и Подмосковья.

И уже четвертый год подряд в турнире принимают участие воспитанники академии «Рубина». В этом году Казань делегировала команды пяти возрастов.

В первом туре «Рубин-2000» переиграл сверстников из ФШМ – 1:0, с тем же соперником «Рубин-2001» разобрался еще круче – 3:0. Команда из Казани 2002 г.р. с ФШМ сыграла вничью – 0:0, а вот «Спартак-2003» разгромил казанцев – 6:1. С таким же счетом спартаковцы 2004 года переиграли волжан.