Есть день в январе, который учащаяся молодежь проводит радостно и беззаботно. Это 25 января - Татьянин день, он же День российского студенчества. И уже вошло в правило - ежегодно 25 января мы поздравляем с именинами знакомых Татьян и вспоминаем веселые студенческие годы. О традициях празднования и народных приметах этого дня рассказывает наш постоянный эксперт, заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Какая связь между студентами и святой Татьяной? На самом деле - никакой. Жила Татьяна в конце II - начале III века в Риме. Отец ее тайно исповедовал христианство и дал дочери христианское воспитание. В годы преследования христиан язычниками Татьяна была подвергнута страшным истязаниям, но не отказалась от своей веры и мученически погибла. Православная церковь причислила Татьяну к лику святых. Ежегодно отмечать День великомученицы Татьяны стали в день ее гибели - 25 января.

Так случилось, что в 1755 году именно 25 января императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. С тех пор благодаря совпадению дат святая Татьяна считается покровительницей студентов. А Татьянин день стал самым веселым и шумным праздником студенческой братии. В первое время День студентов отмечался только в Москве и был настоящим событием. Сначала проводилась официальная церемония в здании университета, а потом шумные гулянья начинались за его стенами, участие в них принимали почти все жители столицы. Позже разгульный праздник студентов отмечался уже по всей России.

После Октябрьской революции студентам было запрещено отмечать свой праздник и Татьянин день. И только в 1992 году в России эта традиция стала возрождаться. А с 2005 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации дата Татьяниного дня стала отмечаться как официальный праздник - День российского студенчества. Празднуют его обычно с размахом. Устраивают веселые игры и соревнования со вкусными угощениями на морозе. Кидают символическую зачетку в форточку, чтобы поймать халяву и удачно сдать сессию. Многие магазины, клубы, катки, кинотеатры предлагают студентам скидки.

В климатическом плане Татьянин день на территории России и у нас в Татарстане - один из самых холодных в году. В народном календаре с Татьяниным днем связано несколько примет. Поскольку световой день начал заметно прибывать и солнце неизбежно ведет к весенним преобразованиям, то радовало, если на Татьяну проглянет солнышко: это обещало ранний прилет птиц, а значит, и раннюю весну.

Также по погоде в Татьянин день пытались угадать летнюю погоду: «Если на Татьяну ясно, то лето будет сухим, если пасмурно и идет снег - дождливым». Было проведено исследование этой сложной приметы по данным наблюдений по Казани.

Оказалось, что в исследуемых 105 годах осадки в Татьянин день наблюдались в 60 случаях, ясные дни были в 20 случаях, 35 дней были пасмурными, но без осадков. Сравнивать же погоду этого дня нужно было с погодой трех летних месяцев, в течение которых редко случается однотипная погода. С определенными допусками можно считать, если в Татьянин день было пасмурно и шел снег, то лето приблизительно в половине случаев бывает дождливым. Если же в Татьянин день было ясно, то можно принять, что летом более половины дней будет без дождя. По этим результатам видно, что прогностическая ценность приметы самая низкая - 50 на 50.

Изменения современного климата на фоне его глобального потепления еще более осложняют проблему оправдываемости всех народных примет. Как бы то ни было, в условиях долгой зимы мы неизменно ждем на студенческую Татьяну торжество солнца и приближение весенних радостей!