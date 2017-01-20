Специалисты Министерства экологии и природных ресурсов РТ во главе с министром Фаридом Абдулганиевым осмотрели на прошлой неделе несколько мест несанкционированного сброса снега в Советском районе Казани.

Сбрасывание снега и песко-соляной смеси по краям дорог является нарушением правил благоустройства города. Складирование снега на обочинах, во дворах, в водоохранных зонах запрещено. Снег должны вывозить в специально отведенные для этого места. В Казани работают 20 площадок - 6 снегоплавильных станций и 14 снежных свалок.

Несанкционированные сбросы снега - это бич не только Казани, но и многих других городов и районов Татарстана, отметил министр экологии и природных ресурсов РТ. «Снегопадов не было уже давно, и мы видим, что до сих пор эти огромные кучи снега не вывезены», - так Абдулганиев прокомментировал обстановку возле Центра кузовного ремонта на Сибирском тракте. Высота снежных отвалов здесь достигает несколько метров.

«Размещение снежных отвалов вдоль дорог, во дворах, попытки спрятать снег где-то - все это нарушения правил благоустройства, - пояснил в ходе рейда министр. - От этого страдают и зеленые насаждения, и водные объекты, если снег сбрасывается в водоохранной зоне».

Экологами в местах несанкционированного сброса были взяты пробы снега. Результаты предыдущих анализов показали наличие целой палитры опасных загрязняющих веществ. Это и остатки песко-соляной смеси, и оседающие на снег автомобильные выхлопы.

Создают несанкционированные снежные свалки и предприятия, и муниципальные службы, и физические лица. Все они привлечены к административной ответственности.

«Мы выходим в рейды и днем, и даже ночью. Список самых злостных нарушителей, загрязняющих экологию несанкционированными снежными свалками, мы опубликуем после окончания зимнего сезона», - заметил Фарид Абдулганиев.

По его словам, всего в республике этой зимой выявлено более 50 незаконных свалок снега. Это почти в четыре раза меньше, чем в прошлом году.

Экологи будут и впредь организовывать рейды по местам несанкционированных снежных свалок, сообщает ИА «Татар-информ».

За сообщение о фактах незаконного сброса снега в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ готовы выплатить вознаграждение. Информация о нарушениях природоохранного законодательства принимается в мессенджерах Telegram и WhatsApp по номеру 8-987-216-97-79.