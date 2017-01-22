Президент РФ Владимир Путин в декабре 2016 года заявил, что Россия сейчас способна дать отпор любому агрессору. Социологический опрос показал, как оцениваются уровень боеготовности вооруженных сил в нашей стране и роль армии в жизни общества.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), наши сограждане отмечают эффективность мер, принятых в свое время для повышения уровня боеспособности российской армии: 76% респондентов считают, что за последние два-три года она повысилась. Для сравнения: год назад об этом говорили 73% россиян. Доля негативных ответов крайне низкая - лишь 2% считают, что ситуация скорее ухудшилась. Не заметили каких-либо изменений 15% опрошенных.

Оценка динамики ситуации зависит от возраста респондентов: чем они старше, тем более заметны для них достигнутые изменения. Так, в возрастной группе 18 - 24-летних о том, что боеспособность российской армии повысилась, сказали 71% участников опроса, в то время как среди достигших возраста 60 лет и старше этот показатель выше - 81%.

Оценки боеготовности Вооруженных сил РФ приближаются к максимально возможным: 92% россиян считают, что в случае возникновения угрозы армия сможет защитить население страны. Скептически настроены в данном вопросе только 5%.

Роль армии как института в современном российском обществе, по оценкам участников опроса, крайне значима. Так, 70% респондентов считают, что армия оказывает воздействие на жизнь граждан, 75% отмечают ее влияние на развитие экономики страны. Убежденность в том, что армия играет важную роль в экономическом развитии общества, с возрастом увеличивается и достигает наиболее высоких значений в группах от 45 лет и старше. Чем старше респонденты, тем более четко выражено осознание влияния армии на жизнь общества. Если в возрастных группах от 18 до 34 лет наличие такого влияния признают 66%, то в группе от 60 лет и старше показатель составляет 78%.

Опрос ВЦИОМ проведен в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 8 ФО России. Объем выборки - 1600 человек.