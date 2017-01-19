На заправках и на обочинах дорог, в супермаркетах и на рынках в изобилии представлен один из самых ходовых зимних товаров для автомобилистов - стеклоомывающие жидкости. Однако не всегда их производители добросовестно относятся к своему делу и порой грешат превышением в продукции содержания метанола. Правда ли, что, приобретая такую «незамерзайку», водитель подвергает риску свое здоровье?

По цвету, запаху и вкусу метанол напоминает этиловый спирт. В то же время он является сильнейшим ядом, который при приеме внутрь поражает нервную и сосудистую системы организма. В стеклоомывающей жидкости содержание метилового спирта не должно превышать 0,05 процента.

Однако на практике встречаются вопиющие случаи нарушения. Управление Роспотребнадзора по РТ проверило 102 объекта, где продают непищевую спиртосодержащую продукцию. Нарушения были найдены на 44 объектах. А в одной из «незамерзаек» специалисты ведомства обнаружили превышение содержания метанола в 902 раза! Об этом рассказали журналистам на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». Выяснилось, что продукция с несоблюдением допустимой концентрации метанола реализуется практически на всей территории Татарстана: в Казани, Набережных Челнах, Бугульме, Елабуге, Заинске, Нижнекамске, Лениногорске, Чистополе и других городах.

Жидкость эта не предназначена для употребления внутрь. Но, попадая на стекло, «незамерзайка» испаряется, а человеку затем приходится вдыхать пары метанола. Можно ли от этого получить отравление?

- В какой-то степени в этом есть доля истины, - отметила профессор, декан факультета нефти и нефтехимии КНИТУ-КХТИ Наталья Башкирцева. - Конечно, мы вдыхаем определенное количество паров. Но я считаю, что, если не будете пить жидкость с содержанием метанола, вам ничего не грозит. Хочу подчеркнуть, что за рубежом практически все жидкости включают в состав метанол. Это экономически выгодно. Мы в России от него отказались. У нас очень низкая культура, связанная с употреблением алкоголя. Наверное, должно смениться несколько поколений, чтобы что-то изменилось, чтобы люди, если написано «не пить», не пили бы. Поэтому государство защищает нас от нас самих же, и это абсолютно правильно.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова отметила, что риск надышаться парами метанола существует. Поступая в организм, метанол накапливается в органах и тканях. И с последующим поступлением концентрация его становится все больше. Однако специалисты затрудняются сказать, насколько велик этот риск. Несмотря на то что мы вдыхаем пары в минимальном количестве, опасность все же может существовать.

Поэтому водителям рекомендуется приобретать стеклоомывающую жидкость на основе изопропилового спирта. Хотя он и имеет достаточно неприятный запах, его парами нельзя отравиться.

В первую очередь нужно обращать внимание на цену. Пятилитровую емкость с жидкостью на основе метанола можно купить за 100 рублей, жидкость на основе изопропилового спирта дешевле 200 рублей не найти. Также специалисты рекомендуют внимательно изучать этикетку. На ней должны быть указаны информация о производителе, его юридический адрес, местонахождение производства.