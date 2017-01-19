В Татарстане с середины декабря прошлого года около 90 человек заболели гриппом. В основном заболеваемость регистрируется в Казани и Набережных Челнах. В республике эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 62 процента.

С 17 января в столице РТ введены ограничительные мероприятия в образовательных, медицинских, социальных учреждениях. Речь идет, в частности, об ограничениях посещения родственниками пациентов больниц, ограничениях посещения массовых мероприятий. Медики вновь призывают горожан носить маски и не заниматься самолечением.

В Татарстан пришел гонконгский грипп

Все случаи заболевания вызваны достаточно опасным штаммом гриппа - А (H3N2), который также называют гонконгским. Впервые мир о нем узнал в 1968 году, когда в Гонконге началась эпидемия гриппа, которая затем распространилась на другие страны. Данный штамм вируса тогда появился внезапно и унес немало жизней. Особенно тяжело болезнь переносили дети и пожилые люди. О том, что к нам придет именно этот грипп, врачи предупреждали еще осенью и активно рекомендовали населению делать прививки. К советам докторов прислушались далеко не все. Медики надеялись достичь планки вакцинации в 40%. Однако прививки от гриппа сделали 34% татарстанцев. Между тем прогнозы оправдались, гонконгский грипп уже в Татарстане. Главный вопрос: чем он отличается по своим признакам и осложнениям? Доктора просят не нагнетать обстановку вокруг определенного штамма вируса гриппа. Они отмечают, что сегодня мы имеем обычную эпидемическую ситуацию, которая не отличается от картины прошлых лет.

- Совершенно неправильно говорить, что сегодня пришел какой-то новый вирус, что он более опасен и прочее, - подчеркнула на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. - Неважно, какой вирус - гонконгский, швейцарский или техасский, любой вирус гриппа опасен прежде всего своими осложнениями. Это пневмония, миокардиты, менингиты, отит, синусит, ангина. У пожилых, детей, беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями осложнения могут протекать молниеносно.

Также выяснилось, что нет и принципиального различия в клинике птичьего, свиного или гонконгского гриппов.

- При гриппе традиционно развивается три основных синдрома. Первый - синдром интоксикации - сопровождается резким повышением температуры, головной болью, снижением аппетита, болью в глазных яблоках. Далее проявляется катарально-респираторный синдром: першение в горле, сухой и болезненный кашель, боль за грудиной. Наконец, может развиться геморрагический синдром - появление геморрагической сыпи и даже носового кровотечения. Это классические проявления гриппа, - рассказал главный инфекционист Татарстана Халит Хаертынов.

У заболевших гриппом татарстанцев отмечается среднетяжелая форма болезни. Имеются единичные тяжелые случаи, которые в основном наблюдаются у детей. Летальных случаев не зарегистрировано. Больных госпитализируют в инфекционную больницу. При нехватке коек могут быть развернуты дополнительные в других стационарах. Однако пока такой необходимости нет. Впрочем, нет и нужды разводить страшилки в Сети вокруг «нового смертельного» вируса под названием «Гонконг».

Носим маски и протираем гаджеты

Беспокоиться о профилактике гриппа нужно было раньше, когда шла вакцинация, говорят медики. А сейчас остается правильно защищаться и своевременно лечиться. Вирус гриппа может распространяться на расстоянии одного метра. Поэтому уже сегодня без стеснения можно и даже нужно носить маски в общественном транспорте, при посещении собраний, магазинов, кинотеатров и т. д. Маску необходимо менять каждые два часа. Нельзя, к примеру, прийти на работу, надеть ее и снять только в конце дня, как делают многие. А вот на улице маска вряд ли нужна: заразиться на свежем воздухе практически невозможно.

Кроме того, специалисты рекомендуют соблюдать респираторный этикет. В частности, пользоваться одноразовой салфеткой при кашле или чихании. При этом использованную салфетку не нужно засовывать в карман или сумочку, чтобы применять потом. В ней вирус может сохраняться до 12 часов. Еще нужно как можно чаще бывать на свежем воздухе, совершать прогулки, кататься на лыжах и т. д. Также важно протирать гаджеты, блокноты, телефоны, очки - на них вирус сохраняется от 8 до 12 часов. В организациях, где бывает много посетителей, в школах и детсадах необходимо использовать бактерицидные облучатели. Они защищают помещения от бактерий и вирусов. Перед выходом на улицу не забывайте промывать носовые ходы. Можно делать это раствором морской соли. Дело в том, что слизистая оболочка носа является благоприятной средой для размножения вирусов.

Если все эти меры не помогли и вы заболели, нужно лечиться.

- Понятно, что у нас все люди деловые, у всех горят дела. Получается так, что времени болеть нет, и мы все идем на работу с температурой, кашлем, чиханием. Этим вы наносите вред как себе, так и окружающим. То же самое касается родителей. Хочу к ним обратиться. Не ведите больных детей в садик, школу, на массовые мероприятия. Утренники и концерты у ребенка еще будут, а вот здоровье, к сожалению, не вернешь, - отметила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ.

При этом важно лечиться, а не заниматься самолечением. Именно врач должен назначить необходимые лекарства. Эффект от противовирусных препаратов наступает лишь тогда, когда они назначены своевременно - в первые 24 - 48 часов с момента начала заболевания. В этом случае справиться с болезнью можно без осложнений.