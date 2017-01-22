«Поразительно! Если бы только слушала этот концерт, ни за что бы не поверила, что это играют дети. Но видела, на сцене не взрослый оркестр, а детский... Я потрясена...» - поделилась впечатлениями от выступления Молодежного симфонического оркестра РТ одна из зрительниц.



МСО РТ открыл свой юбилейный 5-й сезон. Сольный концерт прошел в Большом концертном зале им. С.Сайдашева в рамках проекта Государственного симфонического оркестра РТ под управлением Александра Сладковского «Достояние республики». Юные музыканты представили произведения Вивальди, Баха, Брамса, Грига и других композиторов. Солистом был лауреат нескольких международных конкурсов, учащийся ЦМШ при МГК им. П.Чайковского Михаил Митрофанов-Джалиль, правнук поэта-героя Мусы Джалиля. А 22 марта МСО едет во Францию на международный музыкальный фестиваль. Грант в размере 4500 евро на поездку в Париж и посещение парижского Диснейленда оркестр получил как обладатель Гран-при ХII международного фестиваля-конкурса «Праздник весны», который состоялся в прошлом году в Праге.



Пять лет на сцене



Молодежный симфонический оркестр РТ был создан в 2012 году по инициативе управления культуры Казани и художественного руководителя, главного дирижера Государственного симфонического оркестра РТ Александра Сладковского. Первое выступление оркестра состоялось на III Рахманиновском фестивале «Белая сирень», который проходил в рамках культурной программы Универсиады-2013. В 2014 году оркестр завоевал 1-е место на ХVIII международном конкурсе «Виват, Казань», а также получил первую премию на Международном конкурсе имени Моцарта в Праге. В июле 2015 года МСО РТ был признан лучшим коллективом на VII Музыкальном фестивале в Тоскане (Италия) и приглашен в Монтекатини-Терме с сольным концертом.

В год оркестр играет 7 концертов на сцене ГБКЗ им. С.Сайдашева, в том числе и в рамках абонемента ГСО РТ «Дети детям» и «Уроки музыки с оркестром». МСО РТ успешно гастролирует и по республике, и по России.

Сразу взяли высокую планку

О том, как создавался уникальный коллектив, о сегодняшнем и завтрашнем дне детской «симфонии» наша беседа с художественным руководителем МСО РТ, заслуженным работником культуры РТ Светланой Лось.

- Светлана Геннадьевна, сейчас в оркестре более 70 мальчишек и девчонок из 14 детских музыкальных школ Казани. Как всех удается собирать вместе?

- Да, у каждого занятия и в обычной школе, и в музыкальной. Для репетиций оркестр в полном составе собирается два раза в неделю на базе музыкальной школы №5. А в остальное время ребята репетируют со своими педагогами в школах. Многие наши оркестранты в прошлом году поступили в музыкальное училище, и есть договоренность с администрацией училища, что они будут продолжать репетировать и выступать в оркестре.

- Знаю, что желающих попасть в МСО много. Что детей так привлекает в оркестре?

- Ребята здесь раскрываются. Даже те, кто в музыкальной школе не проявлял особых талантов, попав в наш коллектив, вдруг начинают играть на хорошем профессиональном уровне. Объясняется это просто - они почувствовали себя востребованными. В школе занимаются музыкой в классах и не понимают, для чего и для кого это нужно: для мамы, папы, педагога, для себя? А здесь - коллектив, концерты, гастроли, зрители...

- Пять лет назад вы предполагали, что создание детского оркестра даст такие результаты?

- Конечно нет. Огромное спасибо Александру Витальевичу Сладковскому. Без него ничего бы не сложилось. Помню, он поставил перед нами задачу - на первом концерте играть Вокализ Рахманинова. Я не верила, что мы справимся с такой музыкой. Это сложное произведение, его играют музыканты с опытом - музыкальным, жизненным. А у нас - дети. «Вы сможете все!» - сказал Александр Витальевич. И он оказался прав. Ребята сыграли! Не знаю, как и за счет чего это происходит. Маэстро Сладковский ставит перед ними очень высокую профессиональную планку, общается с ними не как с детьми, а как музыкант с музыкантами.

Помощь Александра Витальевича переоценить невозможно. Мы получили доступ к библиотеке симфонического оркестра Татарстана. Так что репертуарная основа у нас есть, а это большое дело. Однажды, когда возникли проблемы с роялем, нам даже на время концерта предоставили рояль самого Дениса Мацуева. Одно слово Александра Витальевича - и проблема, которая казалась нерешаемой, решена. Кроме того, для наших ребят постоянно выделяются бесплатные билеты на концерты Государственного симфонического оркестра РТ.

Огромную помощь оркестру оказал мэр Казани Ильсур Раисович Метшин. Благодаря его поддержке мы закупили 30 скрипок, три виолончели, флейту, два электропиано, оркестровые пульты, замечательные складные стулья, дирижерский пульт и стул. Пульты, стулья - это может показаться мелочью, но для оркестра это очень важные «мелочи».

Учиться слушать не только себя

- С детьми работать сложнее, чем со взрослыми, но очень интересно. Во взрослом оркестре играют уже сложившиеся музыканты, и любые идеи, предложения дирижера они рассматривают очень придирчиво. И чтобы оркестр звучал гармонично, я должен убедить их своей трактовкой. А ребята более открытые, они больше доверяют, - рассказал второй дирижер Государственного симфонического оркестра РТ Михаил Мосенков, который почти три года работает с МСО. - Но дети есть дети, у них энергия бьет ключом. Их старания хватает на первые полчаса репетиции, а потом внимание начинает рассеиваться. Поэтому мы устраиваем небольшие перерывы, чтобы они смогли отдохнуть, размяться, пообщаться друг с другом. У нас есть правило: отдыхаешь - отдыхай, но если взял инструмент в руки, сел на место, то надо забыть обо всем, кроме музыки. И то, что дети в таком возрасте играют в оркестре, учатся слушать не только себя, но и соседа, и другие оркестровые группы, дорогого стоит.

Я вижу, как они серьезно, ответственно готовятся к каждому концерту, как настраиваются перед выходом на сцену. А играть приходилось в разных условиях. Например, в Италии концерт был на улице при 35-градусной жаре. Но ребята выдержали... Сейчас оркестру под силу играть большие программы. Это вызывает искреннее уважение.

Конечно, не все наши оркестранты станут профессиональными музыкантами, да мы и не ставим такой цели. Но все-таки можно сказать, что Молодежный симфонический оркестр РТ - это кузница кадров для Государственного симфонического оркестра Татарстана.