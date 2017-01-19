В этом году парк электротранспорта Казани пополнится 7 новыми трамваями и 15 троллейбусами. Уже заключены контракты на поставку трехсекционных трамваев с системами отопления и кондиционирования.

Почти 70 миллионов пассажиров было перевезено казанским электротранспортом за прошлый год. Это 26,5 процента от общего числа перевозок. При этом поездами метро пассажиры воспользовались 27 миллионов раз, троллейбусами - 20 миллионов, а трамваями - 18 миллионов раз. Метрополитен в 2016 году отметился и нововведениями. На всех станциях появились автоматы по продаже проездных билетов, также была введена оплата банковскими картами.

Об этом на совещании в мэрии Казани сообщил гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов.

В прошлом году были проведены работы по реконструкции трамвайных и троллейбусных путей, зданий предприятий, отремонтированы учебные классы, также они пополнились новым оборудованием. Кроме того, починили 190 валидаторов, которые, видимо, не выдержали напряженной работы столичного транспорта. Галявов особо отметил, что перевод производственных зданий на автономное теплоснабжение позволяет экономить около 22 миллионов рублей в год, а реконструкция систем освещения сократит расходы на 12 миллионов рублей.

Обновление трамвайно-троллейбусного парка проводится по плану с 2007 года. Сейчас едва ли не на каждом маршруте используется современный электротранспорт с новейшими системами отопления и кондиционирования.

Отметим, что ежемесячно троллейбусы накатывают по Казани свыше 6 тысяч километров, а трамваи - почти 7 тысяч километров. При этом пробег питерского и даже московского электротранспорта не превышает 5,3 тысячи километров.

Необходимость постоянного обновления парка очевидна. В этом году появится 15 новых троллейбусов и 7 трамваев, это современные комфортабельные машины. В прошлом году цифры были гораздо выше - 70 троллейбусов и 22 трамвая пополнили парк городского электротранспорта.

Для обеспечения безопасности перевозок на станциях появились новые установки для досмотра багажа, а сигнализацией оборудованы даже тоннели метро.

На предприятии есть вакансии водителей троллейбусов и кондукторов. Зарплата сотрудников с 2015 года повышалась трижды. За движение без аварий выплачивается премия: 10 тысяч рублей - если водитель год проездил без ДТП, 50 тысяч - за трехлетний стаж безаварийного вождения. При этом отношение к новичкам очень лояльное. Если водитель, работающий меньше года, попал в ДТП по своей вине, он не будет выплачивать возможную компенсацию из своего кармана.

- Всего на предприятии работают 2570 сотрудников - 1298 мужчин и 1272 женщины. 30 процентов из всех сотрудников - молодежь. Новым сотрудникам при необходимости предоставляется жилье, а для опытных есть доплата, - добавил Галявов.