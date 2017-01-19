На строительство сельских клубов из бюджета выделено 287,5 млн рублей. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.



Программа строительства сельских клубов в Татарстане заработала в 2012 году и за прошедшие годы продемонстрировала свою масштабность. В общей сложности в республике было построено 226 сельских клубов на 39 тысяч зрительских мест, на что было потрачено 2,343 млрд бюджетных средств. Кроме того, по словам Ильшата Гимаева, в 2016 году благодаря федеральным субсидиям в Альметьевском, Верхнеуслонском, Лаишевском, Тюлячинском и Чистопольском районах были построены сельские дома культуры. Для этого было затрачено 69 млн рублей, из которых 21,34 млн было выделено из бюджета Татарстана.



Ильшат Гимаев заметил, что место строительства будущих клубов выбирается не случайно, а таким образом, чтобы их услугами могли пользоваться два-три села, расположенных близко друг к другу. Программа по строительству сельских клубов в Татарстане продолжит свою работу в ближайшие два года, после чего предполагается заняться капитальным ремонтом существующих культурных объектов.

Впрочем, руководство республики задумывается не только о духовной пище, но и о материальной. По словам другого участника пресс-конференции - начальника отдела инвестиционной политики и целевых программ Минсельхозпрода РТ Ильдара Гафурова, в России начинает действовать программа по возмещению 20% средств, затраченных на строительство животноводческих хозяйств. Получить помощь от государства аграрии смогут в конце года, перед сдачей объекта в эксплуатацию.

По словам Ильдара Гафурова, желающие воспользоваться субсидиями в Татарстане уже нашлись. В нынешнем году планируется строительство нескольких животноводческих комплексов в Альметьевском, Атнинском, Лениногорском, Кукморском, Тукаевском, Мамадышском районах республики. Еще 8 - 10 комплексов на 800 - 1000 голов скота каждый планируется возвести в 2018 году.

Тем не менее участие в программе остается доступным далеко не для каждого агрария, ведь стоимость строительства нового комплекса на 1000 голов скота обходится в 200 - 300 млн рублей. Даже при условии субсидирования фермеру придется брать крупный кредит.

Кроме того, как сообщил Ильдар Гафуров, из республиканского бюджета было выделено 470,6 млн рублей, на эти средства планируется капитальный ремонт 340 коровников. Данная программа существует в Татарстане с 2014 года. За это время было капитально отремонтировано 830 коровников на общую сумму более 4,5 млрд рублей, из которых 1,2 млрд поступило из республиканского бюджета.

«Если республика будет выделять средства в таком же объеме, то за два года мы можем завершить ремонт коровников», - заметил Гафуров.

Помимо средств на ремонт коровников аграрии получают субсидии на строительство силосно-сенажных траншей - их в Татарстане за последние три года было возведено 411. Схема финансирования такова: 30% стоимости платит республика, остальное - собственник хозяйства.