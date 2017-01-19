С 1 по 3 февраля в Казани стартует региональный чемпионат рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы». Сейчас участники конкурса оттачивают свое профессиональное мастерство перед предстоящими соревнованиями.



Корреспондент «Казанских ведомостей» посетила ГАУЗ «Городская клиническая больница №7», где одна из участниц чемпионата Александра Крайнова готовится по компетенции «Медицинский и социальный уход».

В просторной светлой палате на больничной койке лежит молодой человек, у которого непростая миссия - сыграть роль пациента с раком желудка. По легенде, юноша получил терапию, однако сейчас он ослаблен, нуждается в контроле со стороны медицинского персонала, ему необходим строгий постельный режим.

Задача участницы регионального чемпионата рабочих профессий WS «Молодые профессионалы», студентки 4-го курса Казанского медицинского колледжа Александры Крайновой - проработать план действий по уходу за больным в соответствии с его диагнозом.

- У меня неприятный вкус во рту, одежда стала влажной от пота, - жалуется пациент.

Александра сосредоточенно измеряет артериальное давление тахометром, меняет больному одежду, обрабатывает ему полость рта.

- При подготовке к конкурсу необходимы как теоретические, так и практические навыки. Вся сложность в том, что нужно найти подход к пациенту, суметь расположить его к себе, сделать так, чтобы больной максимально доверился, - комментирует Александра.

Подготовка к чемпионату требует немало усилий. Девушка каждый день с раннего утра до позднего вечера оттачивает свое профессиональное мастерство.

По словам тренера Александры Крайновой, преподавателя Казанского медицинского колледжа Лилии Рызвановой, в курс подготовки к конкурсу входят задания не только на знание теории и практики, но и уроки, посвященные изучению английского языка.

Александра не новичок в подобном конкурсе, она участвовала в чемпионате EuroSkills, который проходил в Швеции в конце 2016 года, где заняла почетное пятое место и получила медальон за профессионализм.

- Прежде всего конкурс помог мне самореализоваться в профессии. Я получила колоссальный опыт и обрела новых знакомых, - делится впечатлениями Александра.

Напомним, чемпионат мира WorldSkills International состоится в октябре 2017 года в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Сейчас движение WorldSkills охватывает 72 страны и организует конкурсы профессионального мастерства среди специалистов в возрасте от 16 до 25 лет: сначала - на национальном уровне, потом - на континентальном. А раз в два года в какой-либо стране-участнице проводится международный конкурс профессионального мастерства WorldSkills Competition. В 2019 году этот турнир примет Казань.