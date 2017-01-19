В минувшие выходные корреспондент «Казанских ведомостей» посетила одно из любимых мест проведения досуга казанцев - ЦПКиО им. Горького.



И, признаться, была удивлена. Старожилы помнят лыжные трассы и спуски, на которых собирались по выходным любители зимнего спорта, а в будни катались студенты. Теперь лыжников там совсем немного.

Парк, расположенный в центре города и зарекомендовавший себя летом как место массового отдыха, зимой будто впал в спячку. Казалось бы, выходной день, ясная погода, а значит, и отдыхающих должно быть много. Однако в парке немноголюдно, жизнь в нем течет спокойно и тихо.

Подходим к центральной аллее. По правую сторону на открытом поле находится снежная горка, которая больше напоминает крутой склон, небрежно залитый водой. Получить травму на такой горке не составит труда.

На наших глазах трое ребятишек, спускавшихся со склона на ледянках, столкнулись у подножия горы.

Но, несмотря на опасность зимней забавы, дети с криками и визгами скользят по поверхности горки на санках, картонках, «ватрушках» и даже на мини-сноубордах. За развлекающимися детьми как могут присматривают их родители.

- Мы живем неподалеку от парка, поэтому часто приходим сюда. Летом здесь развлечений однозначно больше, чем зимой. Моему сыну очень нравится кататься на горках, но развлечение это в парке Горького травмоопасно. Поэтому я с замиранием сердца смотрю, как сын спускается с горки, - говорит мама 7-летнего Миши Антонина Ермолаева.





Само расположение горки удачное - на открытом поле, однако местность выглядит пустынно. На такой большой территории отлично смотрелись бы снежные фигуры и детский городок - как еще одно место для отдыха казанских детишек.

Идем дальше… Видим, как отец помогает сыну надеть лыжи.

- Держись за меня и просовывай ногу к креплению, - объясняет мужчина ребенку.

- Давно лыжным спортом занимаетесь? - интересуемся у них.

- Я с детства, а сына только учу. В будни времени нет, а в выходные прокатиться на лыжах самое то! - отвечает ответственный папа.





К нашему разговору подключаются две женщины в спортивных костюмах и с лыжами в руках:

- Не советуем вам здесь учиться кататься: в парке слишком крутые спуски да и лыжни нет, вы лучше за город езжайте - там и природа красивей, и условия позволяют, - разочарованно говорят женщины и направляются в сторону выхода из парка.

А мы продолжаем прогулку... Углубляясь в парк, попадаем в сказочную атмосферу: заснеженные овраги, деревья в белом пушистом одеянии... А воздух какой чистый! Создается ощущение, будто находишься за городом: стихает шум автодорог, ощущаешь умиротворение. По запорошенным снегом тропинкам гуляют молодые мамы с колясками, влюбленные парочки наслаждаются романтичной обстановкой.

Навстречу едут два краснощеких лыжника: пенсионеры Раиса и Ильсур Шалимовы не первый год увлекаются этим зимним спортом:

- Движение - это жизнь! Мы не из тех пенсионеров, которые сидят дома перед телевизором, каждые выходные стараемся выбираться на природу, чтобы покататься на лыжах или просто прогуляться по живописным местам. Отсутствие лыжни в парке нас не огорчает, мы ведь не спортсмены, лыжи для нас прежде всего приятный досуг! - с улыбкой делится впечатлениями Ильсур Шалимов.





К концу нашей прогулки пошел снег, поднялась метель и температура воздуха начала заметно понижаться. Мы отправились на поиски места, где можно было бы согреться горячим чаем с выпечкой по демократичным ценам. Однако на территории парка работает только одно кафе, которое по стоимости блюд вряд ли можно назвать бюджетным.

Итак, зимняя прогулка по парку им. Горького в какой-то степени заменяет выезд за город - тишина, спокойствие, живописная природа, которая восхищает не только летом, но и зимой. Хорошее место для молодых родителей с детьми, людей в возрасте, любителей пройтись по тропам со спусками и подъемами, где можно совместить прогулку и встречу с друзьями. Возможно, и любители зимних развлечений найдут здесь для себя что-нибудь интересное.