Участники преступного сообщества незаконно получили как минимум 52 млн рублей.

Полиция РТ объявила в федеральный розыск 35-летнего Дениса Окуня и его 33-летнюю супругу Екатерину Окунь. Их подозревают в организации преступного сообщества, специализировавшегося на обналичивании денежных средств, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По версии следствия, 35-летний мужчина создал преступное сообщество для осуществления незаконной банковской деятельности. Преступное сообщество занималось обналичиванием денежных средств клиентов из числа организаций, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов через подконтрольные сообществу организации.



Уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» было возбуждено в отношении 13 подозреваемых. В процессе следствия было установлено, что в преступном сообществе состояли 20 человек. 7 подозреваемых заключены под стражу, шестеро находятся под домашним арестом. Организатор сообщества и его супруга объявлены в федеральный розыск.