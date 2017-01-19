Заболеваемость вирусными инфекциями в Казани остается на высоком уровне.
Медицинские учреждения Казани осуществляют работу в усиленном режиме, сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель руководителя Управления здравоохранения Казани Гульсина Хузиева.
«Сегодня наблюдается снижение заболеваемости вирусными инфекциями, хотя общий уровень все еще остается достаточно высоким. По поручению главного санитарного врача РТ медицинские учреждения переведены на работу в усиленном режиме», – пояснила Хузиева.
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