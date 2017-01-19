Пострадавший в состоянии комы и с ожогами рук был госпитализирован.

В Бугульме в результате пожара пострадал местный житель, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Инцидент произошел сегодня в 2 часа ночи. Пожарные ликвидировали пламя за 10 минут. В ходе тушения был найден 58-летний хозяин дома. Мужчину в состоянии комы, ожогового шока и с ожогами рук госпитализировали.

Площадь горения составила 12 кв.м. Предполагается, что огонь вспыхнул из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.