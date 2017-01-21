Новорожденную девочку назвали Авророй.

В казанской семье Бочковых появился на свет 13-й ребенок, сообщает пресс-служба исполкома Казани. Вес новорожденной девочки составил 4030 г. «Мы очень удивились этому неординарному событию, ведь совсем недавно мы чествовали самую большую семью нашего мегаполиса Бочковых в Центре семьи «Казан» по случаю рождения дочери Дарины – 12-го ребенка в семье. И вот новый семейный рекорд – 13-й ребенок в семье!» – сказала начальник Приволжского отдела ЗАГС Вера Потапова.



Ольга и Евгений Бочковы стали супругами в 1992 году. На данный момент у Бочковых 13 детей. Отметим, что супруги уже успели стать бабушкой и дедушкой.