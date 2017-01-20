В 2016 году решено 70 процентов обращений, которые присылали казанцы в систему «Народный контроль».

Всего за прошедший год от жителей Казани поступило около 20 тысяч заявок, решено из которых около 14 тысяч вопросов. Среди них – ремонт дороги по улицам Тэцевская, о чем просили 185 человек, Братьев Батталовых – 66 пользователей, Магистральная – 31 человек, Мазита Гафури – 17 человек.



Как сообщили в ходе официального совещания в мэрии, на данный момент 1,4 процента заявок находятся в работе, 22 процента запланировано решить.