Волейболистки казанского «Динамо» проиграли в рамках чемпионата России второй матч подряд.

На этот раз в Екатеринбурге наши девчата уступили местной «Уралочке» в четырех партиях – 1:3 (26:24, 17:25, 20:25, 22:25).

В первой партии преимущество казанской команды при всех огрехах не вызывало сомнений, но в середине второй партии с командой произошел необъяснимый ступор, от которого наши волейболистки так и не оправились до конца встречи. Так второе поражение подряд серьезно пошатнуло лидерские позиции нашей команды.