В первый день прошло мастер-шоу.

В первом упражнении представители команд «Востока» и «Запада» игроки соревновались в пробеге круга на скорость, в котором победил экс-барс Энвер Лисин («СЮ»), установив новый рекорд матчей звезд. Был и конкурс «биатлон на льду», где опять победили представители «Востока» (Капризов, «СЮ»).

Защитник Ожиганов (ЦСКА) принес «Западу» победу в конкурсе на самый сильный бросок (154, 7 км/час), а на показательном броске и вовсе у него было 160, но предыдущий рекорд Рязанцева (183, 67) устоял.

Была еще и командная эстафета, и битва снайперов, но самым эффектным стал конкурс буллитов, в котором с изумительным броском победил форвард «Ак Барса» «востовчанин» Владимир Ткачев. Таким образом, в первый день Матча звезд» наш «Восток» перебросал и перебегал «Запад» - 5:2.