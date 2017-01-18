Контракты на поставку трёх трёхсекционных трамваев уже заключили.

Новые трамваи и троллейбусы начнут курсировать по казанским маршрутам в 2017 году, сообщил гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов.

За 2016 год электротранспорт Казани перевёз 66,9 миллионов пассажиров, из которых 27 миллионов выбрали метро. За год в Казани отремонтировали два километра трамвайных путей. На станциях метро установили автоматы по продаже проездных билетов.



Как отметил Мэр Казани Ильсур Метшин, предприятие развивается вместе с городом. «Метроэлектротранс» - одно из наших показательных предприятий города. Хорошо работают, сохранили лучшие традиции - заботу о коллективе, в то же время работают в соответствии с лучшими трендами отрасли пассажирского транспорта, - сказал градоначальник.