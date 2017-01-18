На чемпионате России по сноуборду, который проходит под Казанью на трассе «Свияжские холмы» первое место в параллельном слаломе завоевал Дмитрий Логинов.

Вик Уайлд, олимпийский чемпион Сочи финишировал вторым. Третьим пришел Станислав Детков. У женщин в той же дисциплине первой стала Екатерина Тудегешева, на втором месте - Алена Заварзина, на третьем – Наталья Соболева.

Во второй день соревнований вновь на пьедестале были Станислав Детков и Алена Заварзина – они победили в параллельном гигантском слаломе.