К поздравлениям по случаю 80-летия Государственного советника РТ присоединился член Комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турции, член Парламентской ассамблеи Совета Европы Экмеледдин Ихсаноглу.

«Уважаемый господин Минтимер Шаймиев! Примите мои вам искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и дальнейших грандиозных свершений на благо народа Татарстана и Российской Федерации. Для меня большая честь и радость быть знакомым с вами уже на протяжении четверти века. Мы вместе инициировали культурные проекты, которые оказали существенное влияние на укрепление самосознания наших народов и стали гордостью нашего культурного наследия. Ведущая роль Вашего Превосходительства в развитии отношений Российской Федерации с мусульманским миром, особенно с ОИС, – великое достояние. Эти прочные связи явились для меня важным стимулом для предоставления Российской Федерации статуса наблюдателя в ОИС», – написал Экмеледдин Ихсаноглу в поздравительной телеграмме.



Минтимера Шаймиева также поздравил Генеральный секретарь Тюрксой Дюсен Касеинов. Он прислал поздравление от имени министров культуры тюркоязычных стран – участниц Международной организации тюркской культуры.



Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ Сергей Неверов в своем поздравлении подчеркнул: «Сегодня юбилей отмечает Минтимер Шарипович Шаймиев – человек, который стоял у истоков партии «Единая Россия», который помог Владимиру Владимировичу Путину консолидировать «Отечество – Всю Россию» и «Единство». Шаймиев – государственный деятель, который сделал очень многое для России и для Республики Татарстан, мудрый руководитель, чьи преемники, являясь его учениками, продолжают дело его жизни – развитие его родного региона. Я от души желаю ему долгих лет жизни и крепкого здоровья!»