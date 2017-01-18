«Уважаемый господин Минтимер Шаймиев! Примите мои вам искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и дальнейших грандиозных свершений на благо народа Татарстана и Российской Федерации. Для меня большая честь и радость быть знакомым с вами уже на протяжении четверти века. Мы вместе инициировали культурные проекты, которые оказали существенное влияние на укрепление самосознания наших народов и стали гордостью нашего культурного наследия. Ведущая роль Вашего Превосходительства в развитии отношений Российской Федерации с мусульманским миром, особенно с ОИС, – великое достояние. Эти прочные связи явились для меня важным стимулом для предоставления Российской Федерации статуса наблюдателя в ОИС», – написал Экмеледдин Ихсаноглу в поздравительной телеграмме.

Минтимера Шаймиева также поздравил Генеральный секретарь Тюрксой Дюсен Касеинов. Он прислал поздравление от имени министров культуры тюркоязычных стран – участниц Международной организации тюркской культуры.

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ Сергей Неверов в своем поздравлении подчеркнул: «Сегодня юбилей отмечает Минтимер Шарипович Шаймиев – человек, который стоял у истоков партии «Единая Россия», который помог Владимиру Владимировичу Путину консолидировать «Отечество – Всю Россию» и «Единство». Шаймиев – государственный деятель, который сделал очень многое для России и для Республики Татарстан, мудрый руководитель, чьи преемники, являясь его учениками, продолжают дело его жизни – развитие его родного региона. Я от души желаю ему долгих лет жизни и крепкого здоровья!»