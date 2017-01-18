Во время преследования от дежурного Управления МВД России по Нижнекамскому району поступило сообщение, что данный автомобиль был угнан с улицы Корабельной Нижнекамска.

На требования полицейских об остановке водитель не реагировал, тем не менее, в результате преследования автомобиль был остановлен. Находящиеся в нетрезвом состоянии 24-летний водитель и 23-летний пассажир были задержаны.

Они были доставлены в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль - перемещен на специализированную стоянку.

В настоящее время водителю грозит наказание не только за угон, но и за управление транспортным средством в состоянии опьянения, сообщает УГИБДД МВД по РТ.