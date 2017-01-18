Сегодня в 8.15 утра в Нижнекамском районе, на 71 км автодороги Чистополь - Нижнекамск, водитель автомобиля ВАЗ-2107 не подчинился законному требованию сотрудника полиции об остановке. Сотрудники ДПС начали преследование нарушителя.

Во время преследования от дежурного Управления МВД России по Нижнекамскому району поступило сообщение, что данный автомобиль был угнан с улицы Корабельной Нижнекамска.

На требования полицейских об остановке водитель не реагировал, тем не менее, в результате преследования автомобиль был остановлен. Находящиеся в нетрезвом состоянии 24-летний водитель и 23-летний пассажир были задержаны.

Они были доставлены в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль - перемещен на специализированную стоянку.

В настоящее время водителю грозит наказание не только за угон, но и за управление транспортным средством в состоянии опьянения, сообщает УГИБДД МВД по РТ.