«Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в 2017 году на эти цели предусмотрены средства в размере 4,234 миллиарда рублей», - отмечается в сообщении.

Выплата субсидий из федерального бюджета будет происходить в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы.

В прошлом году на покупку жилья было выделено 3,56 млрд рублей.