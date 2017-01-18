Злоумышленницу удалось поймать при помощи камер видеонаблюдения.

В столице РТ у посетительницы СПА-салона украли кольцо и часы на сумму 850 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ. После того, как женщина заметила пропажу, она сообщила об этом администратору, который вызвал полицию. С помощью камер видеонаблюдения удалось установить злоумышленницу, которая похитила ценные вещи. Ей оказалась 44-летняя гражданка Таиланда, которая работала в данном салоне массажисткой. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».