Дошкольные учреждения Казани будут работать с 7.30 до 18.00.

С 1 февраля вступает в силу постановление Управления образования исполкома Казани от 30 ноября 2016 года. В детских садах будут отменены группы с 12-часовым пребыванием. Дошкольные учреждения будут осуществлять работу с 7.30 до 18.00. После 18.00 с детьми будут оставаться дежурные группы, пребывание в которых будет стоить 300 рублей в месяц. Также стоит отметить, что с 1 января 2017 года в РТ увеличилась плата за пребывание в детском саду - в среднем рост составил 230 рублей.