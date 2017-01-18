Очередное предприятие погасило задолженность по заработной плате после вмешательства Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников.

Долгожданную заработную плату получили 125 сотрудников ООО «Управление строительства Нефтехимзаводстрой» (Нижнекамский район РТ). Общая сумма выплат составила 2 435 тыс.рублей. Работа с предприятиями-должниками, нарушающими трудовое законодательство в части своевременной и полной оплаты труда работников, будет продолжена.



Следует отметить, в Республике Татарстан задолженность по заработной плате за прошлый год снизилась более чем в 2,3 раза, отмечают в пресс-службе министерства труда, занятости и соцзащиты РТ.