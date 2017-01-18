Пламя удалось ликвидировать до приезда пожарных.

В Казани произошел пожар в придорожном кафе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Инцидент произошел сегодня в 4 часа утра около Лебяжьего озера. Сообщение о возгорании поступило от местной жительницы на единый номер вызова экстренных служб 112. На место происшествия выехала группа сотрудников из ПСЧ №4, однако с пожаром удалось справиться до их прибытия.



Площадь горения составила 0,5 кв.м. Пострадавших нет. По предварительной версии, причиной пожара стал поджег.