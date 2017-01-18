«Сегодня исполнилось 80 лет этому замечательному человеку», - напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин перед началом пленарного заседания.

Володин напомнил, что в Госдуму избрана самая большая депутация от Татарстана.

«Но позиция именинника была следующая: сегодня рабочий день, и депутаты должны работать. Поэтому все депутаты от Татарстана сегодня на работе, но они душой с именинником», - подчеркнул глава палаты.

Он также добавил, что «можно сказать только спасибо Минтимеру Шариповичу за его государственную позицию».