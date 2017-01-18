Депутаты Госдумы поздравили аплодисментами государственного советника Республики Татарстан, председателя попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Минтимера Шаймиева с Днем рождения. Об этом сообщает «Парламентская газета»
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«Сегодня исполнилось 80 лет этому замечательному человеку», - напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин перед началом пленарного заседания.
Володин напомнил, что в Госдуму избрана самая большая депутация от Татарстана.
«Но позиция именинника была следующая: сегодня рабочий день, и депутаты должны работать. Поэтому все депутаты от Татарстана сегодня на работе, но они душой с именинником», - подчеркнул глава палаты.
Он также добавил, что «можно сказать только спасибо Минтимеру Шариповичу за его государственную позицию».
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