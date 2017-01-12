В жизни студента есть время не только на учебу и работу, но и на отдых. В зимние праздники мы с подругой решили осуществить давнюю мечту: съездить в прекрасный город на Неве - Санкт-Петербург.



Вагон с остановившимся временем



На машину накопить мы пока не успели, а вот билет на поезд как раз и не сможет сильно ударить по кошельку. За билеты на проезд в плацкартном вагоне, туда и обратно, я заплатила 6 тыс. рублей - недешево, но ради такой поездки стоит раскошелиться.



Плацкартный вагон с детства был для меня чем-то удивительным. Нравится это ощущение остановки во времени - поезд живет своей жизнью, в нем никто никуда не спешит. Читать, сидя у окна со стремительно меняющимися за ним бескрайними пейзажами, особенно приятно. Поэтому время в поезде всегда пролетает незаметно.



Любимое питерское метро



Московский вокзал Северной столицы встретил нас легким снегом. Но он быстро таял, и это неудивительно - столбик термометра едва переходил отметку минус 1. Вот он, типичный Петербург - сырой и слякотный. Красота! К моему большому и приятному удивлению, нас встретили родственники моей подруги. Они подхватили наши чемоданы, и бодрым шагом наша веселая компания отправилась в одно из моих самых любимых на тот момент мест Петербурга - в метро. Однажды я уже была в Петербурге, но проездом, поэтому успела только проехаться на метро.



Приятное знакомство



Мы вышли на станции «Проспект Просвещения». Нас окружило множество панельных девятиэтажных домов спального района. Мы подошли к нужному дому и зашли в парадную - так питерцы называют подъезд. Так я впервые познакомилась с настоящей семьей из Северной столицы. Родственники моей подруги, только узнав, что мы едем в Петербург, тотчас предложили пожить у них. И вот мы приехали. Наскоро разложив вещи, решили не терять ни минуты драгоценного времени и, посчитав невежливым напрягать добрых хозяев своим постоянным присутствием в квартире, собрались на Невский проспект. Но не тут-то было.



- Куда ж вы так торопитесь? А обедать? - говорит тетя моей подруги. Гостеприимная хозяйка вкусно нас накормила. Это стало первым плюсом в копилку положительных эмоций и одной из причин считать питерцев самыми радушными людьми из всех, что я встречала. Во все последующие дни после прогулок по городу дома нас ждал ужин.



Весь мир - Невский проспект



Моя бабушка с детства рассказывала мне о своих путешествиях в Ленинград. Странное и волнующее чувство - когда выходишь на Невский проспект и понимаешь, что по нему ходила и моя бабушка, а стены этих домов помнят страшное военное время, миллионы людей и событий объединяло это место. Невольно вспомнила любимые романы Достоевского, дышащие петербургской жизнью.



В тот день к вечеру похолодало, повалили пушистые снежные хлопья. Настоящая новогодняя сказка! Быть может, на Невском находится душа Петербурга? С того момента я стала «искать» Петербург.



Столица музеев



Санкт-Петербург - это не только северная, но и настоящая музейная столица России. Я уже не раз слышала об огромных очередях в Эрмитаж, доходящих до Александровской колонны на Дворцовой площади. На следующий день мы решили с самого утра отправиться в один из крупнейших музеев России и мира, чтобы ожидание в очереди не помешало нашим планам. Приехав в Эрмитаж пораньше, обнаружили относительно небольшую очередь, в которой, впрочем, простояли 40 минут. На всякий случай в поездку я взяла студенческий билет. И не зря, с его помощью заплатила за входной билет всего 200 рублей.



Эрмитаж превзошел все мои ожидания. Настолько величественного, наполненного духом истории места я никогда не видела. Особенно меня впечатлило многообразие экспозиций. Находясь в одном здании, я погрузилась в эпоху процветания римлян и греков, вживую, на расстоянии вытянутой руки смогла увидеть мировые шедевры живописи. Видела знаменитую «Мадонну Литту» Леонардо да Винчи. Теперь понимаю, почему Эрмитаж - обязательный пункт посещения в Петербурге. А может быть, душа Петербурга здесь?



Следующая остановка - Зоологический музей. За вход мы заплатили 100 рублей. Я будто попала в 18-й век в кабинет биолога, путешественника и химика одновременно. Первое, что видишь, заходя в музей, - это огромный скелет кита. Столько раз слово «смотри!», произнесенное с максимальной восклицательной интонацией, мы с подругой еще никогда за один день не произносили. Коллекция музея состоит из чучел животных, находящихся там аж с 19-го века, таких же старинных пробирок с различным содержимым и множества других вещей. Лучшего урока биологии у меня не было.



Объять необъятное



Вообще за относительно короткий визит в Петербург (5 дней) мы постарались увидеть как можно больше. Гуляя по Университетской улице, случайно нашли дворец Меньшикова. К моему приятному удивлению, вход для студентов был бесплатным. Не могли пропустить Исаакиевский собор и знаменитый «Медный всадник».



Если сравнивать, то цены в кафе или столовых Петербурга практически не отличаются от казанских. Передвигались мы по городу на метро, так как это намного удобнее и быстрее наземного общественного транспорта. Автомобильные пробки в

Петербурге - довольно частое явление.



Книжный город



Если в Казани провожу в книжных магазинах много времени, то в книжных Петербурга, если бы этот город был моим, я бы жила. В Петербурге читают все и везде - в метро, торговых центрах, кафе, на остановках, в автобусах, словом, настоящий книжный Петербург. Кстати, газеты в печатном виде читают не только люди старшего возраста, но и молодежь. Я не смогла устоять и купила в память о городе роман Достоевского. Ведь именно с его произведений начала свое знакомство с городом Петра.



До скорой встречи, Петербург!



В Петербург надо ехать за вдохновением и культурным отдыхом, для душевного умиротворения и поиска чего-то прекрасного. Стоя на перроне в ожидании поезда, который вот-вот повезет меня обратно в Казань, я поняла: Петербург - в каждом его жителе. Именно люди создают неповторимый облик города. Они читают, творят и просто живут в согласии друг с другом. Люди приветливы, готовы предложить помощь, просто поговорить. Это то, чего нам порой так не хватает. Спасибо, Петербург, за незабываемые впечатления, я не прощаюсь с тобой!