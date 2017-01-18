В наших домах электроприборы давно стали привычными помощниками по хозяйству. Но нельзя забывать, что при неправильной эксплуатации они могут стать причиной пожара. Чтобы исключить вероятность возгорания в жилых домах в период отопительного сезона, необходимо соблюдать определенные требования пожарной безопасности.



Не забывайте, что неправильный монтаж электропроводки чреват бедой. Недопустимо применение электропроводов разного сечения, из разнородного материала, с поврежденной изоляцией. Нельзя производить крепление гвоздями, прокладывать временную электропроводку, выполнять соединение скруткой.

Неисправность или неправиль¬ная эксплуатация электронагревательных приборов, а также электрических розеток могут привести к неприятным последствиям.

Так, например, 17 января в 6 часов 57 минут в ЦППС ФГКУ «7 ОФПС по РТ» поступило сообщение о пожаре в одном из многоквартирных жилых домов по ул. Чуйкова в Ново-Савиновском районе Казани - горела жилая комната на 7-м этаже. В результате пожара от огня пострадала вся комната площадью 13 кв. м, покрылись копотью коридор и кухня. Рассматривается несколько причин возникновения пожара, одна из них - нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

В результате произошедшего пожара никто не пострадал. Однако из соседней квартиры сотрудниками пожарной охраны на улицу была выведена пожилая женщина 1933 г.р., которая из-за сильного задымления в подъезде побоялась самостоятельно выйти из квартиры. Ей была предоставлена спасательная маска.

Чтобы не случилось подобной беды, необходимо регулярно проверять состояние электропроводки, а также электрооборудования, находящегося в вашей квартире. Перед выходом из дома не забывайте обесточивать электрооборудование, для чего нужно вынуть вилку из розетки. Исключение составляют электроприборы, у которых круглосуточный режим работы обусловлен их функциональным назначением и (или) предусмотрен требованиями инструкции по эксплуатации.

Помните: ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности в квартирах несет собственник или арендатор, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Безопасность вашего дома зависит от каждого его жителя. Только строгое соблюдение требований пожарной безопасности станет гарантией сохранности от огня жилища и личного имущества.