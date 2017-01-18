С чьей легкой руки противостояние Уфы и Казани стали называть «зеленым дерби», сейчас уже и не вспомнить. Памятно другое - ни одна из встреч «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» скучной не была.

Вот и отчетный матч в Казани подарил болельщикам много эмоций, которые они будут смаковать всю неделю, вплоть до следующего матча с «Сибирью». В составе «Ак Барса» в этой игре по сравнению с предыдущей было всего одно изменение - Обухов сыграл вместо Архипова. А место в рамке ворот занял Эмиль Гарипов.

И вот матч начался, да как! Уже в начале встречи был удален Дамир Мусин, и уфимцы практически сразу же реализовали численный перевес. Логинов бросил точно в угол из-под проезжавших мимо Гарипова игроков - 0:1.

Хозяева пришли в себя лишь на 10-й минуте, когда Эллиотт дальним бросков прошил-таки Сведберга - 1:1. Игра заметно раскрылась. Обе команды, играя на высоких скоростях, создавали моменты, но вратари действовали надежно.

Секач все же сумел подправить шайбу у ворот Сведберга. Шведский голкипер уфимцев явно теряется в подобных ситуациях - 2:1 к первому перерыву.

Однако в начале второго периода соперники казанцев сумели еще раз реализовать численный перевес, сравняв счет - 2:2. Пока «барсы» собирались с мыслями, гости совершили мощный рывок. Сначала Нестеров, убежав от защитников хозяев, пробил Гарипова, а затем Умарк довел преимущество гостей до двух шайб - 2:4.



Что-то явно пошло не так. Но в середине матча выяснилось, что «барсы» смогли «перезагрузиться» по ходу встречи. Сначала юркий Азеведо оказался в нужном месте напротив пустого угла ворот (3:4), а затем Ткачев умудрился пробить Сведберга в ближнем бою - 4:4. Арбитры посмотрели «кино» и засчитали шайбу.

За пять минут ситуация переменилась вновь. Судьи выписали матч-штраф Свитову за силовой прием, и уже через 35 секунд уфимцы вновь реализовали численный перевес - 4:5. В этот момент Билялетдинов поменял вратаря - Гарипова сменил Галимов.

Весь третий период казанцы яростно, но безрезультатно атаковали. И, когда играть осталось чуть более минуты, дальний бросок удался Йордану - 5:5. А в начале овертайма Лукоянов сумел перехитрить Сведберга - 6:5. Победа в «суперзеленом дерби» осталась за «Ак Барсом».