В зимние студеные дни важно согреваться правильно. Это можно сделать, съев тарелку горячего ароматного вкусного супа: сытно и тепло изнутри. Мы предлагаем вам рецепты необычных первых блюд, которые не стыдно будет предложить и на праздничный стол.

Суп с копченой курицей и вешенками



Ингредиенты на двухлитровую кастрюлю: свежая куриная грудка - 1 шт., копченая куриная грудка - 1 шт., картофель - 3 шт., вешенки - 500 г, лук репчатый - 1 шт., свежая петрушка - пучок, масло сливочное - 50 г, соль и перец по вкусу.



Сварить бульон из куриной грудки. Пока он варится, очистить овощи, нарезать. Вешенки промыть, очистить от твердого основания и нарезать на кусочки. Затем поджарить в течение 7 - 10 минут вместе с измельченным луком на сливочном масле. Копченую куриную грудку без кожицы нарезать на небольшие кусочки. Отварную куриную грудку вынуть из кастрюли. В кипящий подсоленный бульон положить картофель. После того как он сварится, очередь курицы и грибов. Дать покипеть на тихом огне 2 - 3 минуты и заправить измельченной петрушкой. Суп готов! Отварную куриную грудку можно использовать для салата или вторых блюд.



Гороховый суп из голени индейки с беконом



Ингредиенты на двухлитровую кастрюлю: голень индейки - 1 шт., горох лущеный - стакан, картофель - 2 - 3 шт., морковь - 1 шт., лук репчатый - 1 шт., бекон - 100 г, соль и перец по вкусу.



Сварить бульон из голени, посолить его. За это время картофель, лук и морковь почистить. Картофель нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке, лук измельчить. Когда голень сварится, вынуть ее и положить в бульон картофель и вымытый горох. Бекон нарезать на тонкие пластинки, которые обжарить на сухой сковороде и выложить затем на бумажное полотенце. На вытопившемся жире обжарить лук с морковью. Готовую зажарку положить в суп. Когда овощи и горох сварятся, добавить в суп обжаренный бекон и нарезанную отварную голень. Дать настояться 15 минут и подавать на стол.

Приятного аппетита!