75 лет назад, 8 января 1942 года, началась Ржевско-Вяземская стратегическая наступательная операция, ставшая первым этапом Ржевской битвы.



Северным Сталинградом называли в 1942 году мало кому известный город на Волге, в котором жили 50 тысяч жителей. И хотя Ржев находился в 200 км от Москвы, обе воюющие стороны прозвали его кинжалом в сердце Москвы и даже воротами к Москве и Берлину. Солдаты же - и советские, и немецкие - присвоили этому месту свои прозвища: «ржевская заноза», «ржевская мясорубка».

Здесь с октября 1941-го по март 1943-го состоялись три крупных сражения, в которых участвовали миллионы солдат и тысячи танков. Ржевская битва была одним из наиболее длительных и ожесточенных сражений, по потерям ее можно сравнить со Сталинградской, где погибли около 1 млн 130 тысяч человек. Подо Ржевом за 14 месяцев мы потеряли более 1 млн 109 тысяч человек.

До сих пор ведутся споры о том, была Ржевская битва поражением полководца Жукова или образцом боеспособности противника. А может, результатом преступных решений Сталина? Стоило ли жертвовать миллионом жизней сограждан ради освобождения районного центра в Тверской области, в котором и сегодня живут не более 70 тысяч человек?

Одна битва на Волге обеспечила успех другой



Ржев был одной из узловых точек советско-германского фронта, с которой начинается судоходный путь по Волге, выступом, образовавшимся в обороне фашистов в ходе наступления советских войск зимой 1942 года. Ржевско-Вяземский плацдарм был до 160 км в глубину и до 200 км по фронту. Командование вермахта рассматривало его как плацдарм для наступления на Москву. Здесь было сосредоточено две трети немецких войск группы армий «Центр».

Долгие годы было не принято рассматривать сражение подо Ржевом в связи с битвой под Сталинградом. Масштабы битвы пытались приуменьшить дроблением ее на операции по освобождению Вязьмы, Гжатска (ныне Гагарин), Сычевки, Зубцова и Белого. Приуменьшались не только потери, но и численность участвовавших в боевых действиях войск.

Но теперь, когда рассекречена основная информация, связь между двумя битвами на берегах Волги очевидна. Главным сражением 1942 года, конечно, была Сталинградская битва, операция «Уран». Но подо Ржевом в то же время проводилась операция «Марс». И ее задачей был не только разгром немецких войск между Ржевом и Вязьмой.

Обратим внимание на масштабы боев. В немецкой 9-й армии, которая занимала Ржевский плацдарм, было 19 дивизий, в том числе две танковые и моторизованная. Общая численность армии - 140 тысяч человек, 1900 орудий и минометов, 125 танков. Сразу после начала советского наступления немцы подтянули 3 танковые дивизии, моторизованную и кавалерийскую.

Общая численность советских войск - 545 тысяч человек, почти 11 тысяч орудий и минометов, более 1300 танков. Немцев штурмовали 6 армий и несколько корпусов - 46 дивизий, 16 стрелковых и 32 танковые бригады, 6 отдельных танковых полков и несколько десятков отдельных артиллерийских и минометных полков.

Не слишком ли много, даже если представить, что Ржев был важным стратегическим пунктом? Есть мнение, что именно Ржевская битва должна была осенью 1942 года переломить ход всей войны. Такое же значение битвы на Ржевском выступе раскручивалось и нашей разведкой в глазах противника. Как пишет один из руководителей разведки КГБ Павел Судоплатов, они через агента-двойника А.Демьянова подбросили в ноябре 1942 года руководству вермахта информацию о том, что главный удар по противнику Красная Армия нанесет 15 ноября подо Ржевом. А еще раньше такую же дезу подкинул немцам попавший в плен генерал-лейтенант А.А.Власов.

После этого Гитлер не только не снял ни одной дивизии из-под Москвы, но и перебросил сюда дополнительные резервы, оголив свой южный фланг.

В этом и заключался главный смысл операции «Марс»: исключить переброску немецких резервов с западного направления на южное, под Сталинград и на Кавказ. Штурмующие Ржев наши солдаты, по сути дела, прикрыли и нефтяной источник страны - Баку, и город Сталина на Волге. А это уже стоило огромных жертв.

Наши земляки в Ржевско-Вяземской операции



Казанец полковник Борис Алексеевич Ломов был ранен 5 мая 1942 года севернее Ржева. Тогда он был еще старшим лейтенантом, командиром батареи 386-го стрелкового полка 178-й стрелковой дивизии. Он вспоминает: «Когда наша дивизия обходила Ржев с севера в феврале, была сильная пурга. Командиру соседнего батальона дали задание наладить оборону со стороны д. Насоново на случай немецкого контрудара. Видимо, он не рассчитал и под прикрытием вьюги зашел на окраину деревни и даже захватил три дома. Немцы спохватились сразу, начали его выкуривать. Он звонит мне на батарею: «Ломов, у меня тут кругом фрицы, дай огонь на меня!!!» И дает координаты крайних домов деревни. Я прикинул: мои орудия не достанут. Подожди, говорю, обращусь к соседям из корпусной артиллерии. Может, они чем помогут. Но тут связь оборвалась... Никто в полк из Насоново не вернулся».

Судя по архивным данным, в боях за эту деревеньку погибли 32 солдата только из Татарии.

Более 110 наших земляков погибли при освобождении деревеньки Ржевского района Полунино. Около ста - в боях за деревню Тимонцево, в том числе один из самых молодых - 17-летний Садри Бадрутдинов из села Большая Елга Рыбно-Слободского района.

Среди тех, кто погиб в боях подо Ржевом, 19-летние казанец Усман Шарафутдинов и Хайдар Востинов из деревни Усы Актанышского района, 50-летние Гиматдин Зиатдинов из села Нурмабаш Балтасинского района, Наби Насыбуллин из деревни Тимеш Лениногорского района, Федор Аблакотов из Камских Полян.

25 апреля 1942 года погибла военврач 3-го ранга из Казани Екатерина Александровна Алексеева 1917 г.р. В наградном листе на медаль «За боевые заслуги» говорится: «Через руки врача санчасти 1174-го полка с 7 декабря 1941 г. прошло 655 раненых бойцов и командиров…»

Среди погибших самый старший по званию - майор Карим Хасанов из деревни Татарское Танаево Высокогорского района. Погибли семь капитанов, в том числе Федор Колпаков из буинского села Ембулат и казанец Юрий Нечаев, 54 политрука, среди которых казанцы Александр Николаев и Саид Батталов, Лутфулла Гайнуллин из деревни Уразлино Камско-Устьинского района, более 130 лейтенантов, в том числе студент физмата КГУ Николай Белов из алькеевского села Еряпкино, служивший артиллеристом.

Сравнительно недавно рассекречены сведения о тех, кто был награжден орденами посмертно, а значит, награды так и остались неврученными.

Читаем в наградных документах:

«Лейтенант Александр Семенович Дорофеев (уроженец Нурлатского (ныне Зеленодольского) района), командир танкового взвода, с 5 по 8 декабря 1942 г. возглавлял атаку танковой группы при штурме рощи Темной у д. Паново. Уничтожил зенитную пушку, 2 дзота, до взвода пехоты. Погиб в бою. Достоин ордена Красного Знамени».

«Младший политрук 119-й отдельной танковой бригады Фатых Мингазович Мингазов (уроженец с. Байларово Ютазинского района) лично шел в атаку, возглавлял роту. 25 августа 1942 г. возглавил группу танкового десанта и обеспечил захват деревень Галахово и Тимофеево близ Ржева. Награжден орденом Красного Знамени». Успел ли Мингазов получить награду, неизвестно, потому что он погиб там же 12 сентября 1942 года.

«Командир орудия танка КВ старший сержант Андрей Терентьевич Вдовин (из д. Армалы Елабужского района) с 27 ноября 1942 года отличился в боях на территории Оленинского района. 3 декабря у д. Васьково в составе экипажа КВ прорвался в тыл противника на 4,5 км. Вдовин лично подбил вражеский танк, два 150-мм орудия, пять 75-мм орудий, 10 дзотов, бронетранспортер и до 150 солдат противника. Броня танка была расколота вражеским огнем, КВ загорелся. Вдовин погиб, приняв бой возле своего танка. Достоин звания Героя Советского Союза». Награжден посмертно орденом Отечественной войны I степени.

Также к званию Героя Советского Союза был представлен уроженец д. Федоровки Алексеевского района, заместитель командира авиаэскадрильи лейтенант Александр Степанович Солдатов. С сентября 1941 года на самолете Су-2 без боевого охранения бомбил скопления пехоты противника. Уничтожил 17 автомашин с пехотой и грузами, 6 бензозаправщиков, до трех батальонов пехоты. Когда был подожжен самолет командира, сопровождал его до удачной посадки на своей территории, прикрывая от истребителей противника. Награжден орденом Красного Знамени. Погиб 22 августа 1942 года у д. Кроткино-Дубакино Ржевского района.

Младший лейтенант Гарай Шакирович Шакиров из села Бикмуразово Буинского района, возглавляя батарею 45-мм пушек, выкатил орудие на открытую огневую позицию и в упор уничтожил два дзота врага. От полученных ран скончался 12 августа 1942 года в деревне Рамено. Награжден медалью «За отвагу».

На сегодняшний день рабочей группе казанского парка Победы удалось установить места гибели 3345 татарстанцев, погибших в боях и умерших от ран на территории Ржевского района Тверской области. Только казанцев среди них более 300.

Если учесть, что битва за Ржев проходила на территории нескольких районов Тверской области, а также под Вязьмой, Сычевкой и Гжатском, то приходится констатировать, что только наш Татарстан потерял в этой «мясорубке» около 7,5 тысячи своих сыновей.

Узнать все подробности участия татарстанцев в Ржевской битве можно в Музее-мемориале Великой отечественной войны в Казанском кремле или в парке Победы в Казани.

