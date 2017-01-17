Финансовый кризис Татфондбанка затронул население не только Татарстана, но и соседних регионов.



Он отразился негативным образом на вкладчиках, тех, кто получал зарплаты и пенсии на банковские карты, на предпринимателях и предприятиях, которые проводили платежи через этот банк. О том, как может сложиться судьба Татфондбанка, от чего она зависит и какие советы можно дать вкладчикам на будущее, рассказал заведующий кафедрой ценных бумаг, биржевого дела и страхования КФУ Игорь Кох.

- Игорь Анатольевич, кризис Татфондбанка можно назвать внезапным или у банка изначально были проблемы?

- У банка возникли финансовые проблемы в связи с рядом неудачных сделок, которые и привели к потере активов. Объемы этих потерь называются разные, но они колеблются в пределах от 100 до 120 миллиардов рублей, иногда говорят даже о больших суммах. Естественно, за раз такую сумму потерять нельзя. Видно, что это серия каких-то неудачных с финансовой точки зрения действий. В том числе связанных с тем, что Татфондбанк взял на себя санацию нескольких проблемных банков. Санация банка - это процедура, главной целью которой является экономическое и финансовое оздоровление кредитно-финансовой организации. Проблемы этих банков легли на Татфондбанк. Различные эксперты и специалисты высказывают мнение, что финансовые проблемы могли быть также результатом сознательных действий по выводу активов из банка.

- Что можно сказать о будущем положении банка?

- Сейчас у Татфондбанка есть два варианта развития событий. Как известно, в банке введена временная администрация. Руководство банка отстранено от управления, присланы люди из Агентства по страхованию вкладов, которые проводят обследование финансового положения банка, выясняют точное число потерь - какой суммы не хватает, чтобы восстановить платежеспособность банка. На основании этого обследования будет принято одно из двух решений.

Первый вариант - полная ликвидация банка. Это означает аннулирование лицензии Татфондбанка и невозможность его дальнейшего существования. Все его замороженные активы будут реализованы, то есть превращены в деньги, и направятся на выплаты клиентам банка. Этот процесс может затянуться надолго, возможно, не ограничится даже одним годом. Сейчас в России около 300 банков находятся в процессе санации или ликвидации. Банки, у которых лицензии были аннулированы в последние два-три года, до сих пор находятся в процессе ликвидации. Закрыть банк - вопрос не одного месяца. Особенно если это касается такой крупной организации, как Татфондбанк.

Второй вариант развития событий: если проблемы будут признаны решаемыми, то банк подлежит санации. Его передадут под фактическое управление другого банка, который постарается постепенно восстановить его платежеспособность.

Какова вероятность этих двух вариантов? Это будет зависеть от того, насколько глубоки финансовые проблемы, потому что, чтобы санировать банк такого масштаба, как Татфондбанк, с таким объемом проблем, нужен действительно очень крупный финансово состоятельный банк. Масштаб банка-санатора должен быть многократно больше масштаба самого Татфондбанка. Очевидно, что ни один из республиканских банков это не потянет.

Речь может идти только о крупном федеральном банке-санаторе. Если ни один не согласится на эту миссию, значит, Татфондбанк придется ликвидировать с полной продажей всех активов и направлением этих денег на полное или частичное покрытие обязательств.

- Насколько долгим бывает процесс санации?

- Если будет оглашено решение о восстановлении банка, этот процесс произойдет намного быстрее, чем если бы Татфондбанк подвергли ликвидации. Ведь банк будет продолжать функционировать в процессе санации. То есть ни выданные кредиты, ни принятые Татфондбанком депозиты не прекратят своего существования, так как будут находиться под контролем и при финансовой поддержке банка-санатора.

Вкладчики смогут получать деньги, предприниматели - проводить расчеты через этот банк, а заемщики в стандартном режиме будут погашать свои кредиты. Для вкладчиков и клиентов этот вариант является наиболее благоприятным, поскольку в этом случае они практически ничего не потеряют. Реальные потери понесут только собственники банка - они его попросту лишатся.

Если будет принято решение о ликвидации банка, то процесс затянется надолго, и безусловно, все клиенты не смогут получить свои деньги в полном объеме. В случае реализации активов Татфондбанка денег просто на всех не хватит. Поэтому этот вариант менее предпочтителен для клиентов.

Санация позволяет защитить от существенных потерь клиентов банка, а среди клиентов Татфондбанка были и крупные предприятия. С другой стороны, предприятия и проекты, которые существовали под контролем Татфондбанка, перейдут под контроль крупного федерального банка, который будет осуществлять санацию. Возникает множество вопросов не только финансового, на даже политического характера. Это по сути передача значительной части экономики Республики Татарстан под чужой контроль. Так что каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Вопрос: найдется ли желающий взять под контроль Татфондбанк, если выяснится, что проблемы у него велики?

- Как ситуация с Татфондбанком отразилась на деятельности других банков?

- Ситуация повлияла на Интехбанк, который был связан с Татфондбанком чисто технологически: обслуживание карт Интехбанка велось через Татфондбанк. Когда ввели ограничение на снятие денег с карт, люди поспешили снимать деньги в банкоматах Интехбанка. Соответственно там начались проблемы из-за высокого оттока денег. Хотя Интехбанк был вполне финансово устойчивым. Возможно, в отношении ИнтехБанка по результатам работы временной администрации в скором времени будет принято решение о возобновлении его работы. Что касается других банков, которые не были напрямую связаны с Татфондбанком, эта ситуация на них повлиять не может. В какой-то момент возникла паника среди вкладчиков, которые побежали снимать деньги со счетов в других банках, но их удалось успокоить.

Кстати, другие банки могут извлечь из этой ситуации некоторую выгоду, перетянув к себе клиентов Татфондбанка. Финансовые потоки и вкладчики и сейчас расходятся по другим банкам - как федеральным, так и региональным. Каких-то прямых потерь не будет. Но многие предприятия, у которых остались деньги в Татфондбанке, испытывают сложности с оплатой счетов, расчетами с поставщиками и выдачей заработной платы. Конечно, общее негативное влияние на экономику Татарстана есть. Эта ситуация никому не выгодна.



- Есть информация о том, что на восстановление работы Татфондбанка планируется потратить 120 миллиардов рублей…

- Да, действительно, дыра в активах - это более 100 миллиардов рублей. Чтобы понять, насколько это большая сумма, представьте, что каждый житель республики заплатит примерно по 30 тысяч рублей. Для многих это даже не месячный заработок. Почему дошло до введения временной администрации? Проводились сложные переговоры о судьбе Татфондбанка с участием собственников, руководства республики и Центробанка. Цель этих переговоров - определить, кто будет платить эти 120 миллиардов рублей. Переговоры ничем не закончились. Причина - неимение такой суммы ни у одного регионального банка. Никто в республике не может взять на себя такую большую сумму. Поэтому вопрос пока остается нерешенным.

- Реально ли было спрогнозировать кризис Татфондбанка?

- Теоретически предусмотреть эту ситуацию можно было, но она развивалась крайне быстро и непредсказуемо. К сожалению, подобные ситуации заранее очень сложно рассчитываются. Любой банк, даже очень надежный и устойчивый, постоянно находится в состоянии балансирования на грани ликвидности. Ни у одного банка нет денег, которых бы хватило для расчета со всеми вкладчиками. Ведь идет непрерывный процесс: деньги, которые вы только что положили на счет в банк, могут тут же перейти в качестве кредита к другому человеку. Если вкладчики и предприятия забирают свои деньги, а встречного денежного потока нет, банк попросту остается в долгах. В такой ситуации даже очень хороший банк долго не продержится. В случае с Татфондбанком другие банки, понимая, что у него серьезные проблемы, отказали в межбанковских кредитах. Система рушится буквально за несколько дней.

- Игорь Анатольевич, какие советы можно дать вкладчикам на будущее?

- Не надо держать в одном банке более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Те, кто держал в пределах этой суммы, получили свои деньги, а те, кто держал больше, вынуждены ждать. Вкладчики должны четко понимать, какой финансовый инструмент они приобретают. Сейчас появились люди, которые говорят о том, что они держали деньги в Татфондбанке, потом им предложили перевести эти деньги с депозита в доверительное управление и теперь они не могут получить страховку, потому что средства, переданные в доверительное управление, не подлежат страховке по страхованию вкладов. Если вы не понимаете, какой финансовый инструмент вам предлагают и в чем его специфика, то лучше отказаться от его использования.

В такую же ситуацию попадают вкладчики, имеющие так называемые обезличенные металлические счета - счета, номинированные в золоте или серебре. Эти счета тоже не попадают под страхование. Под страхование попадают счета только в рублях и иностранной валюте. Нужно аккуратно относиться к своим финансовым операциям, представлять возможные последствия, если что-нибудь случится с банком.

Что касается оценки финансового положения банка, с точки зрения отчетности все может выглядеть прекрасно. Можно попытаться судить по каким-то косвенным признакам. Например, если банк предлагает очень высокие процентные ставки по вкладам, это может говорить о том, что он отчаянно нуждается в деньгах и не имеет возможности получить их более дешевым способом. Лучше воздержаться от вклада. Страхование вкладов для того и существует, чтобы обезопасить свои деньги в таких непредвиденных ситуациях, как в случае с Татфондбанком.