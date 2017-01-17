С ходом строительства канализационной насосной станции «Заречная» ознакомился в среду мэр Казани Ильсур Метшин. Завершить первый этап строительства этого важного и необходимого для города инфраструктурного объекта планируется уже в конце октября нынешнего года.

Строительство новой канализационной насосной станции в Кировском районе Казани было начато в октябре прошлого года. Первый этап проекта включает строительство самой КНС с монтажом технологического оборудования, подводящих самотечных коллекторов, напорных самотечных коллекторов до камеры переключения, трансформаторной подстанции, сетей электроснабжения. Новый объект позволит обеспечить бесперебойную работу системы канализации, реализацию новых инвестпроектов, в том числе подключение к сетям более 50 строящихся уже сегодня жилых домов и социальных объектов. Первый этап строительства осуществляется за счет инвестиционной программы МУП «Водоканал», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ильсуру Метшину доложили о ходе работ и деталях первого этапа строительства.

«Мы сегодня занимаемся погружением грунтоцементных свай и погружением методом опускных колодцев камер, которые позволят дальше приступить к микротоннелированию. Фактически сегодня мы занимаемся земляными работами, - пояснил первый заместитель руководителя исполкома Казани Азат Нигматзянов. - Далее это позволит приступить к закупке оборудования и работать в том графике, который принят».

«Канализационная насосная станция «Заречная» - это одна из основных станций, поэтому приобретение оборудования - одна из важнейших составляющих успеха в реализации проекта», - подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.

Азат Нигматзянов доложил главе города о том, что согласно графику объект должен быть введен в конце октября этого года, и особо подчеркнул, что сдача насосной станции позволит построить 1,5 млн кв. м жилья на тех территориях, которые сегодня имеют ограничения.

«Сегодня КНС является ключиком ко всему строительному комплексу Казани, потому что если его не сдать и не развязать этот узел, то мы фактически должны прекратить строительство за рекой», - пояснил Азат Нигматзянов.

Второй этап в свою очередь предполагает строительство нового напорного коллектора диаметром 1400 мм, который будет идти к очистным сооружениям.

В настоящее время работающая с 1973 года КНС «Верхняя» находится на грани аварийного состояния и уже не способна перекачивать требуемые объемы канализационных стоков. Проектная мощность станции не соответствует потребностям динамично растущего города: она обслуживает Кировский, Авиастроительный, Московский, Ново-Савиновский районы и поселок Дербышки. Разработанная в 2014 году проектно-сметная документация на строительство КНС «Заречная» прошла экспертизу и получила положительное заключение. Станция будет полностью автоматизирована. На ней установят высокотехнологичное насосное оборудование, а также систему фильтрации и очистки воздуха.