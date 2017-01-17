Книгу Рабита Батуллы «Илбашы» («Глава государства») на татарском языке выпустило Татарское книжное издательство.

«Минтимер Шарипович читал мою книгу в рукописи, даже в черновике. И забраковал половину. И я в слезах ушел оттуда. Но это было на пользу», - рассказал автор книги - писатель, драматург, публицист и общественный деятель Рабит Батулла.

«Пришлось переписать вторую часть книги. Он ее перечитал один раз, потом еще раз, внес правки, а затем принял», - пояснил Батулла. И добавил: «Он сдержанный, думающий человек, его не кидает из стороны в сторону. Я холерик, он флегматик».

Предложение написать такую книгу к 80-летию Минтимера Шаймиева поступило от главного редактора журнала «Казан утлары», который буквально уговорил Рабита Батуллу взяться за эту трудную и ответственную работу. На создание книги ушел год. «Какие-то главы пишутся очень быстро, а те, что связаны с документами, требуют больше усилий и времени. И герои этой книги до сих пор живы. И Сакина-ханум, и Минтимер Шарипович. В книге есть история их любви. И она правдива», - заверил он.

Отрывки из книги были опубликованы в журнале «Казан утлары», сообщает ИА «Татар-информ».