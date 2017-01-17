Агентство страхования вкладов уже выплатило через банки-агенты компенсации 117 тысячам вкладчиков Татфондбанка на общую сумму 39,8 млрд рублей (86% от запланированной АСВ суммы выплат), а также 18 тысячам клиентов Интехбанка на сумму 9,3 млрд рублей (72,9% от общей суммы).

Об этом в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал журналистам министр экономики РТ Артем Здунов.

Отвечая на вопросы о мерах, предпринимаемых временной администрацией Татфондбанка, Артем Здунов пояснил, что главная цель этого управляющего органа - стабилизация банка. При этом министр экономики РТ отметил, что ранее озвученное предложение применить схему ball-in не может быть единственным механизмом спасения ТФБ. Напомним, эта схема означает принудительную конвертацию крупных счетов в уставной капитал банка. Проще говоря, вкладчики, имеющие на счетах 100 миллионов рублей и более, поневоле становятся акционерами банка.

Тем не менее Артем Здунов подчеркнул, что вкупе с санацией банка и поддержкой со стороны правительства республики ball-in может оказаться весьма эффективным средством по спасению ТФБ. «Я считаю, что ball-in - это очень цивилизованная схема, показавшая свою эффективность за рубежом, но она не панацея. Но вместе с другими средствами она может быть эффективной. Это цивилизованный подход, а любой цивилизованный подход, который спасет банк, будет применен», - резюмировал министр экономики РТ.