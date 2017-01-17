19 января православные россияне по всей стране отмечали праздник Крещения Господня.

Как известно, он завершает святочные дни от «звезды», то есть Рождества Христова, и до «воды» - крещенского ее освящения. Корреспонденты «Казанских ведомостей» побывали у купели возле храма Нерукотворного образа Христа Спасителя.

На замерзшей белоснежной Казанке темная иордань с установленным рядом большим крестом, сделанным изо льда, и вместительная брезентовая палатка отлично просматриваются с берега. Дорога к купели выложена темно-зелеными сосновыми ветками - это служит и путеводителем, и мерой безопасности. Как-никак купель оборудована не на мелководье, а почти на середине реки, где хорошая глубина. И поэтому необходимо идти только по дороге, которая проверена на безопасность сотрудниками ГИМС.

Около полудня у иордани было еще мало народу - большей частью тут собрались сотрудники поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты Казани, ГИМС и полиции. В этот день они главные ответственные за безопасность и спокойствие во время прохождения крещенских купаний.

Пятый год дежурю на Крещение, - говорит инспектор ГИМС Марат Ганеев. - Еще ни разу не было случая, когда кому-то стало плохо или кто-то тонул. Все проходит спокойно, я бы сказал, в штатном режиме.

- А если окунуться решит пьяный человек?

- Таких к иордани просто не допускают. Вы же видели, сотрудники полиции контролируют ситуацию начиная с Кировской дамбы. Нетрезвым горожанам дороги сюда нет. По крайней мере, когда ведется дежурство всех служб.

Тем временем народ у иордани прибывал. Внимание журналиста привлекла совсем юная на вид невысокого роста хрупкая девушка. Познакомились - Вероника, 23 года, приехала учиться в Казань из Бугульмы.

- Зачем тебе это испытание ледяной водой? Для экстрима или для веры?

- В нашей семье очень серьезно относятся к вере, - говорит девушка. - С малых лет мы, дети, вместе со взрослыми соблюдали посты, праздновали все главные православные праздники. Очищаться на Крещение стала в 11 лет, до этого закалялась, обливалась родниковой водой на морозе. В этом году буду окунаться впервые в Казани и в реке Казанке. Для этого вчера была на богослужении, а сегодня вот пришла сюда, чтобы смыть грехи.

- Спасибо тебе, доченька, за твое отношение к Богу, таких сейчас не так уж много, - неожиданно вмешалась в наш разговор стоявшая рядом пожилая женщина, позже представившаяся Надеждой Борисовной. - Народ наш такой, что из всего святого и священного хотят делать шоу, развлечения. А вы, журналисты, потакаете им в этом. В новостях у вас на Крещение главное - купания, на пост - голодание, на Пасху - куличи да яйца. А о том, что важное в этих праздниках - это обращение к Богу, умалчиваете. И даже о том, что когда окунаются в освященную крещенскую иордань, надо делать это с именем Отца и Сына Божьего, вы тоже не пишете.

Возразить Надежде Борисовне было нечего, а вскоре ее эмоциональные слова нашли подтверждение. Не дожидаясь, пока иордань освятят, трое парней полезли в воду. Молодежь, пришедшая поглазеть на процесс, весело тусовалась, при этом не стесняясь курить.

И все же священное слово оказалось сильнее желания показать свою удаль. Стихло, все стали серьезными, когда игумен Пимин, настоятель Свято-Введенского Кизического монастыря, приступил к обряду освящения иордани. «Помолимся, братья и сестры!» - обратился он к собравшимся. Наступила тишина, слышался только голос батюшки, который читал молитвы.

Через 20 минут, когда воды Казанки были освящены, первые верующие уже окунались в иордань. 43-летний казанец Николай троекратно погрузился, каждый раз совершая крестное знамение, а после, когда уже растерся и оделся в теплое, признался, что сделал это в первый раз и теперь уже точно не в последний.

- Поначалу действительно было желание проверить себя на «слабо», - говорит мужчина. - Но послушав игумена Пимина, вникнув в то, что он хотел до нас донести, понял: это омовение нужно не для того, чтобы закалиться или проверить характер. Это можно сделать и в другие дни, и в любом водоеме. В день Крещения Господня человек очищает себя от всего плохого, ненужного в своей душе, как бы рождается вновь для хороших дел, для веры. Это мое понимание праздника, и у меня сейчас очень хорошо на душе.